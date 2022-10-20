Чехия подготовила новый пакет военной помощи для Украины 20 октября, 04:44 Что входит в пакет помощи пока не называют (Фото:Ridwan Meah/Unsplash)

В Чехии подготовили новый пакет помощи Украине. Предварительно, сумма новых поставок составляет 22 млн крон (около 880 тыс. долларов).

Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.



Чиновник отметила, что во время заседаний правительства вносит предложения по технике, которую можно передать Киеву.

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«Мы держим слово и продолжаем поддерживать Украину военными поставками. Две недели назад — почти на 400 миллионов, а сегодня — на 22 миллиона крон», — указала Чернохова.

При этом глава Минобороны извинилась, что «не может сказать конкретно», о чем именно говорится.