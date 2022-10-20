Чехия подготовила новый пакет военной помощи для Украины

20 октября, 04:44
Поделиться:
Что входит в пакет помощи пока не называют (Фото:Ridwan Meah/Unsplash)

Что входит в пакет помощи пока не называют (Фото:Ridwan Meah/Unsplash)

В Чехии подготовили новый пакет помощи Украине. Предварительно, сумма новых поставок составляет 22 млн крон (около 880 тыс. долларов).

Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Чиновник отметила, что во время заседаний правительства вносит предложения по технике, которую можно передать Киеву.

Видео дня

https://twitter.com/jana_cernochova/status/1582703322825252869?s=20&t=6KzqByuBcM31-_FiKRt1uQ
Читайте также:

Правительство Чехии одобрило дальнейшую помощь Украине (Фото:adam_gorka/Pixabay) Чехия передаст Украине тяжелую технику, стрелковое оружие и боеприпасы

«Мы держим слово и продолжаем поддерживать Украину военными поставками. Две недели назад — почти на 400 миллионов, а сегодня — на 22 миллиона крон», — указала Чернохова.

При этом глава Минобороны извинилась, что «не может сказать конкретно», о чем именно говорится.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Чехия Военная помощь Война в Украине Украина-Чехия Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X