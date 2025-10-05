Лидер выборов в Чехии заявил, что Украина «не готова к ЕС»

Лидер движения ANO и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, чья партия одерживает победу на парламентских выборах, заявил, что Украина якобы еще не готова к вступлению в Европейский Союз.

Об этом сообщает Суспільне.



Во время разговора с журналистами Бабиш отметил, что трижды встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Чехия поддерживает Украину после аннексии Крыма и помогает через механизмы ЕС.

«ЕС помогает Украине, и это предусмотрено в европейском бюджете — мы платим много денег в этот бюджет, и таким образом будем продолжать помогать», — сказал он.

Политик также подчеркнул, что инициатива Чехии по закупке боеприпасов для Украины должна перейти под координацию НАТО, а не оставаться только на уровне национальных усилий.

В то же время комментируя перспективы вступления Украины в ЕС, Бабиш заявил, что Киев «не готов» к этому шагу.

«Сначала мы должны закончить войну. Конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС», — заявил он журналистам.

Напомним, 3−4 октября в Чехии состоялись парламентские выборы. По предварительным подсчетам, лидером гонки стала партия ANO, которую возглавляет Андрей Бабиш.

Второе место занимает коалиция SPOLU, в которую входят партии действующего премьера Петра Фиалы.

3 июля президент Чехии Петр Павел заявлял, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов.

15 сентября Reuters сообщило со ссылкой на опрос агентства STEM для CNN Prima News, что партия ANO чешского миллиардера и экс-премьера Андрея Бабиша увеличивает преимущество над основными политсилами страны накануне парламентских выборов.

Лидер ANO Бабиш является союзником венгерского премьера Виктора Орбана и французских ультраправых в евроскептической группе Патриоты Европы в Европейском парламенте.