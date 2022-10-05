Чехия передаст Украине тяжелую технику, стрелковое оружие и боеприпасы 5 октября, 20:09 Правительство Чехии одобрило дальнейшую помощь Украине (Фото:adam_gorka/Pixabay)

Правительство Чехии одобрило дальнейшую военную помощь Украине, которая будет включать тяжелую технику, стрелковое оружие и боеприпасы.

Об этом заявила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова, сообщает Denik.

По ее словам, правительство одобрило дальнейшую помощь Украине. Предполагается, что это будет тяжелая техника, стрелковое оружие или боеприпасы, но Чернохова не разглашает деталей по соображениям безопасности.

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Также, по словам министра, Чехия с начала года передала Украине помощь на сумму 47 млрд чешских крон (около 68,4 млрд гривен).

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что Европа и остальной мир должны дать военный ответ в случае использования Кремлем ядерного оружия.