Чехия будет тренировать четыре тысячи украинских военных 16 ноября, 19:58 Программа обучения с первой группой военнослужащих будет запущена в этом году (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Чехия будет обучать четыре тысячи украинских военнослужащих, заявила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова.

Об этом сообщает Reuters.

Обучение будет проходить в пять четырехнедельных циклов, в каждом из которых примут участие до 800 военнослужащих.

Программа обучения с первой группой военных будет запущена в этом году и в конечном итоге будет объединена с запланированной программой обучения Европейского Союза для Украины.

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Ранее Евросоюз запустил тренировочную миссию EUMAM для украинских военных, в рамках которой обучат 15 тысяч военнослужащих.