Чехия будет тренировать четыре тысячи украинских военных
Программа обучения с первой группой военнослужащих будет запущена в этом году (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
Чехия будет обучать четыре тысячи украинских военнослужащих, заявила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова.
Об этом сообщает Reuters.
Обучение будет проходить в пять четырехнедельных циклов, в каждом из которых примут участие до 800 военнослужащих.
Программа обучения с первой группой военных будет запущена в этом году и в конечном итоге будет объединена с запланированной программой обучения Европейского Союза для Украины.
Ранее Евросоюз запустил тренировочную миссию EUMAM для украинских военных, в рамках которой обучат 15 тысяч военнослужащих.