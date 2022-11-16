Чехия будет тренировать четыре тысячи украинских военных

16 ноября, 19:58
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Программа обучения с первой группой военнослужащих будет запущена в этом году (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Программа обучения с первой группой военнослужащих будет запущена в этом году (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Чехия будет обучать четыре тысячи украинских военнослужащих, заявила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова.

Об этом сообщает Reuters.

Обучение будет проходить в пять четырехнедельных циклов, в каждом из которых примут участие до 800 военнослужащих.

Программа обучения с первой группой военных будет запущена в этом году и в конечном итоге будет объединена с запланированной программой обучения Европейского Союза для Украины.

Видео дня

Ранее Евросоюз запустил тренировочную миссию EUMAM для украинских военных, в рамках которой обучат 15 тысяч военнослужащих.

https://www.youtube.com/embed/7u3hIshSFmg
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Чехия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Тренировки

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