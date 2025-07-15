Чехия не будет участвовать в проекте США по закупке американского оружия (Фото: Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чехия не планирует присоединяться к инициативе США по покупке американского вооружения для Украины через НАТО. Об этом он сообщил в комментарии порталу Publico.

По словам главы правительства, Прага не будет участвовать в предложенном президентом США Дональдом Трампом проекте закупок оружия для ВСУ.

«Чешская Республика сосредоточена на других проектах и путях помощи Украине, например, через инициативу с боеприпасами. Поэтому сейчас мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту», — заявил Фиала.

Реклама

Ранее Дания, Нидерланды и Швеция заявили о готовности присоединиться к плану президента США.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря сделке Украина получит вооружения на миллиарды долларов. Генсек НАТО Марк Рютте уточнил, что речь идет о «огромном количестве военной техники», в частности средствах ПВО и ракетах. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Также американский президент заявил, что некоторые страны, у которых есть ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.