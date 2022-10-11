Чехия не планирует эвакуировать посольство в Украине — МИД

11 октября, 13:32
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Власти Чехии не планируют эвакуировать посольство в Украине (Фото:yacubee/pixabay.com)

Власти Чехии не планируют эвакуировать посольство в Украине (Фото:yacubee/pixabay.com)

На фоне массированных ракетных ударов РФ по Украине министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что Чехия не намерена эвакуировать посольство в Украине.

Об этом сообщает Укринформ.

«Наше посольство в Киеве работает. Принимаются все необходимые меры предосторожности, связанные с чрезвычайными ситуациями. Есть команда безопасности, которая защищает посольство, они действуют в координации с украинскими службами», — сказал он.

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НВ
Фото: НВ
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Отвечая на вопрос, не планируется ли эвакуация персонала ввиду недавних ракетных атак, он ответил отрицательно.

По его словам, с началом полномасштабной войны Прага рекомендовала всем гражданам Чехии покинуть Украину и страну-агрессора РФ, эта рекомендация остается в силе.

Напомним, что посольство США не планирует эвакуироваться из Киева после массированной ракетной атаки РФ на Украину.

Утром 10 октября Россия нанесла один из самых массированных ракетных ударов по Украине. В Киеве и других городах есть погибшие и раненые. Поражены важные объекты критической инфраструктуры.

Под ударами россиян находились объекты энергетики в Киеве и Киевской области, Львове, Запорожье, Днепре, Виннице, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областях.

https://www.youtube.com/watch?v=2c1nJVELcFc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Чехия Ракетные удары Война России против Украины

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