Чехия может передать Украине 16 самолетов L-39 Skyfox для борьбы с российскими дронами

Ранее о возможности такой передачи во время визита в Киев заявлял президент Чехии Петр Павел (Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa)

Чехия может передать Украине 16 учебно-боевых самолетов L-39 Skyfox, которые планируется использовать для перехвата российских беспилотников. Передача четырех самолетов была согласована ранее, а по поводу еще 12 стороны достигли предварительной договоренности.

Об этом 11 ноября сообщает чешское издание iDNES.cz, цитирующее вице-премьера и министра промышленности и торговли Чехии Карела Гавличека.

О возможной передаче самолетов Гавличек заявил после встречи с премьер-министром Украины Сергеем Корецким в Киеве.

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«Четыре были подтверждены еще раньше, теперь речь шла еще о 12, и предварительное подтверждение таково, что это может удаться», — сказал чешский правительственный чиновник.

Самолеты планируют использовать для сбития беспилотников. Ранее о возможности такой передачи во время визита в Киев заявлял президент Чехии Петр Павел.

В ходе визита Гавличек вместе с министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем открыл украинско-чешский бизнес-форум. Стороны также подписали меморандум о сотрудничестве в сфере атомной, гидро- и возобновляемой энергетики.

По словам чешского вице-премьера, Шмыгаль показал ему видео недавних российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Гавличек назвал ситуацию серьезной и заявил о готовности Чехии помочь восстановить поврежденную систему передачи электроэнергии.

Отдельно стороны обсудили расширение добычи газа чешскими компаниями в Украине. В частности, компания MND уже работает во Львовской области, а Прага заинтересована в получении ею лицензий на добычу в других регионах.

Гавличек прибыл в Киев с делегацией численностью около 100 человек, преимущественно представителей бизнеса. В их числе были представители энергетических и оборонных компаний, в частности STV Group — единственного производителя крупнокалиберных боеприпасов в Чехии.

Что известно о самолетах L-39 Skyfox

Вопрос о передаче Украине чешских самолетов обсуждается с начала 2026 года. В январе Прага отказалась не только передать, но и продать Киеву легкие боевые самолеты L-159.

В качестве альтернативы чешский производитель Aero Vodochody предложил Украине более современную модель — L-39NG Skyfox. Несмотря на то, что самолет позиционируется как учебный, он также способен выполнять боевые задачи.