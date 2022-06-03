«Украина должна победить». Премьеры Чехии и Польши обсудили, как помочь Киеву в борьбе за свободу и независимость 3 июня, 16:14 Цей матеріал також доступний українською Чешский премьер-министр Петр Фиала (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Чехия и Польша убеждены, что Украины должна победить в войне и обсудили, как помочь Киеву в борьбе за свободу и независимость, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала по итогам встречи со своим польским коллегой Матеушем Моравецким.

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Об этом сообщает Сeske Noviny.

Фиала сообщил, что агрессия России против Украины является огромным вызовом для Чехии и Польши. По его словам, министры обсудили, что обе страны и Евросоюз могут сделать для Украины.

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Моравецкий поблагодарил Чехию за поддержку Украины, и добавил, что совместные усилия повышают шансы Украины на победу. Моравецкий также оценил, что Чехия осознает угрозы после российского вторжения так же, как и Польша, хотя и не является соседом Украины.

«Украина должна победить в этой войне», — сказал польский премьер.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что изменил свое отношение к России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

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