Чехія хоче добиватися цьогорічних переговорів щодо вступу України до ЄС — Павел 21 апреля, 20:27 Флаги Украины и ЕС (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

В пятницу, 21 апреля, президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия уже в этом году должна добиваться переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Сегодня после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем Павел заявил, что Чешская Республика должна добиваться в Европейском Союзе начала переговоров о вступлении с Украиной уже в этом году, ведь этого хочет Киев.

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Он также раскритиковал односторонние блокады импорта украинского зерна, которые ввели Польша, Словакия и другие страны из-за проблем со сбытом собственного производства. Павел отметил, что вместо этого ЕС мог бы, например, ввести временные тарифы.

По его словам, скорейшее членство Украины в ЕС отвечает интересам Чехии, и Чехия должна настаивать на том, чтобы «переговоры о вступлении с Украиной действительно начались до конца этого года».

«Чем шире будет зона стабильности к востоку от наших границ, тем безопаснее мы будем здесь», — сказал Павел.