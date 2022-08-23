Чехия хотела бы возглавить послевоенное восстановление Украины — министр 23 августа, 11:30 Юзеф Сикела (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Чехия хотела бы стать лидером в послевоенном восстановлении Украины, ключевой задачей является обеспечение европейских финансов для этой цели, заявил министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела.

Об этом сообщает Еuractiv.

Политик во время встречи с послами Чехии в Праге заявил, что украинская сторона представила документ, определяющий потребности, связанные с обновлением критической инфраструктуры после российского вторжения.

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По его словам, его министерство создало Бизнес-клуб Украина как платформу для связи информации о спросе в Украине с предложениями чешских компаний.

«Мы также сотрудничаем с МИД по совместному документу, касающемуся реконструкции», — сказал он.

В июле на Международной конференции по восстановлению Украины правительство презентовало мировому сообществу свою концепцию плана Маршалла — за десять лет страну должны не только отстроить, но и подогнать под европейские стандарты. Доноры обещали подумать.

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