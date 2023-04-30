Павел после рабочего визита: Чехия с союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов в Украину

30 апреля, 19:33
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Петр Павел (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Петр Павел (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Чехии Петр Павел по возвращении домой из Украины заявил, что в сотрудничестве с другими союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов, необходимых ВСУ для успешного контрнаступления.

Об этом сообщает издание Ceske Noviny.

По словам президента Чехии, Украине критически не хватает боеприпасов, что ограничивает украинских военных в возможности эффективно защищаться и осуществить успешное контрнаступление.

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«Из переговоров, которые я провел в Украине – а их было очень много, как на центральном уровне, так и на уровне одного региона – стало вполне понятно, что больше всего сегодня Украине для успешной обороны нужны боеприпасы», – сказал Павел по прибытии в Прагу. .

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Он добавил, что Чехия будет искать возможности как увеличения поставок боеприпасов в Украину из собственных запасов, так и «креативные пути» их снабжения вместе с другими союзниками в ближайшее время. По мнению Павела, такие возможности есть.

Глава Чехии добавил, что россияне ежедневно тратят в четыре-пять раз больше снарядов, чем украинские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 апреля, провел встречи с президентом Чехии Петром Павелом и президентом Словакии Зузаной Чапутовой, находившимися с визитом в Киеве.

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Они подписали совместную декларацию с президентом Украины, в которой, в частности, поддержали специальный трибунал по преступлению российской агрессии и пообещали поддерживать стремление Киева вступить в НАТО.

Украина и Чехия подготовили шесть совместных проектов по производству оружия и боеприпасов, учебных самолетов, а также ремонту танков.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Чехия Военная помощь Боеприпасы Петр Павел Война России против Украины

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