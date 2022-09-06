«Режим РФ ведет себя как мафия». Интервью с Климкиным — о Западе, который работает на перезагрузку Кремля, и ожиданиях от Лиз Трасс 6 сентября, 20:07 Эксклюзив НВ Дипломат Павел Климкин (Фото:www.cenrd.org)

Великобритания объявила преемницу Бориса Джонсона — лидера консервативной партии и новую премьер-министра Лиз Трасс.

Трасс возглавит правительство страны после отставки Бориса Джонсона, вызванной рядом репутационных проколов и мятежного увольнения членов Кабинета министров.

Перед новой премьер-министром встанет сразу несколько вызовов — британцы ожидают от нее решения внутренних проблем, из-за которых лишился должности ее предшественник. В то же время Лиз Трасс запомнилась очень резкими реакциями на российско-украинское вторжение, в частности, заявлениями о «готовности применить ядерное оружие в случае необходимости» и стратегической важности украинской победы для Британии и всего Запада.

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О том, чего ожидать украинцам от Лиз Трасс и какие черты приобретают отношения Великобритании и РФ, в интервью Радио НВ рассказал Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014–2019 годах.

— Какими могут быть первые решения Лиз Трасс в должности премьер-министра Великобритании в отношении Украины?

— Хотелось бы, чтобы она была не только резка и эмоциональна (это, конечно, очень важно для нас), но эффективна в том, чтобы и Великобритания, и [Большая] семерка не только продолжали, но и увеличивали содействие и помощь Украине — и оружием, и экономически. И чтобы непростая экономическая ситуация в Британии — инфляция более 10%, рост цен на энергоносители — значительно не влияла на способность Великобритании усиливать санкции и не тормозила процесс экономического давления на Россию и российский режим. Это то, в самом деле, чего бы нам хотелось.

Борис Джонсон — супер-харизматичный, он всегда как таран, убежденный в том, что нет ничего невозможного. У Лиз история несколько другая, но у нее тоже есть эмоции. Идеал Бориса Джонсона скорее Черчилль, а Лиз Трасс тяготеет к Маргарет Тэтчер. Повторить [успех Тэтчер] нельзя, но если она будет второй сильной женщиной в должности премьера, это, конечно, будет круто.

— Конфронтация со стороны РФ в отношении Великобритании приобретает все более откровенный характер. Это заметно, если сравнить реакции и версии даже по поводу убийства дочери российского идеолога Александра Дугина — Дарьи Дугиной. В одном из сообщений говорится об обвинениях в адрес Ми-6 в организации этого преступления. Что должны означать такие заявления?

— Они [россияне] очень не любят бритов и Великобританию в целом. И это действительно история: убийство [Александра] Литвиненко, и то, как Британия приютила много врагов российского режима. Никаких реальных отношений кроме минимальных между Британией и Россией нет.

На днях из Украины синхронно уехали послы ЕС и США. Британцы также могли бы к ним присоединиться, но, наверное, им это не требовалось. Это, в самом деле, очень толстый намек, о том, что никакого возвращения к предыдущей реальности не будет.

В России пытаются все больше упоминать их готовность к переговорам. Только все остальные к переговорам не готовы, а на российских условиях — 100%.

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