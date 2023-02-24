«Россия уперлась здесь в стену». За год войны Украина добилась безопасности в Киеве и отразила атаки на энергетическую инфраструктуру — WSJ 24 февраля, 13:57 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на мероприятии в центре Киева, 24 февраля 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В первую годовщину войны Украина остается стойкой перед гораздо более сильным врагом и готовится к весеннему наступлению, чтобы вернуть себе земли, захваченные Москвой, пишет The Wall Street Journal.

Настроение в украинской столице — гордое и непокорное, в национальном оперном театре состоялся концерт под названием Украина: свободная и нерушимая, отмечает издание.

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Премьер-министр Польши и другие высокопоставленные иностранные делегации прибыли в город после визитов на этой неделе президента Байдена и премьер-министров Италии и Испании.

«Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля возглавил военную церемонию на площади у древнего Софийского собора в Киеве, вручив награды солдатам и знамена командирам вновь сформированных бригад. Генерал Валерий Залужный, главнокомандующий украинскими вооруженными силами, и другие высокопоставленные чиновники присутствовали на транслируемом мероприятии, что свидетельствует о том, насколько безопасным стал город», — пишет WSJ.

Несмотря на предупреждения чиновников о возможных российских атаках, утро пятницы было относительно спокойным, без каких-либо серьезных событий в небе над страной или на линии фронта на востоке.

В материале подчеркивается, что за последний год Киев не только отразил первоначальный военный натиск, начавшийся с высадки российских десантников в городском аэропорту Гостомель утром 24 февраля 2022 года. Украина также предотвратила недавние попытки России уничтожить ее энергетическую инфраструктуру серией ударов ракет и беспилотников, начавшихся по приказу президента Владимира Путина в октябре прошлого года.

Веерные отключения электроэнергии, вызванные этими российскими ударами, прекратились несколько недель назад благодаря сочетанию быстрых ремонтных работ и все более эффективной ПВО Украины. В канун первой годовщины вторжения киевские соборы и памятники были залиты ярким светом, улицы оживились, а магазины и рестораны снова были заполнены покупателями, отмечает WSJ.

В прошлом году Украина потеряла десятки тысяч мирных жителей и солдат, а многие ее города были превращены в руины российской артиллерией и ракетами. Признавая эти тяжелые потери, Зеленский отметил, что в телефонах каждого украинца теперь есть хотя бы один контакт, который больше никогда не ответит на звонки или сообщения. «Мы не будем стирать их имена из наших телефонов или из нашей памяти, — пообещал он, — Мы никогда не простим и не забудем».

«Теперь очевидно, что Россия уперлась здесь в стену, — сказал депутат Федор Вениславский, представитель Зеленского в парламенте и член комитета по обороне и безопасности. — У нас есть несколько достижений в этом году: Россия больше никогда не сможет создать сомнения в существовании Украины как государства, она никогда больше не сможет диктовать Украине свои условия, и у нее больше никогда не будет пятой колонны сторонников в пределах Украины».

«Российские силы и военизированная группировка Вагнера 24 февраля продолжили свою многомесячную попытку захватить город Бахмут на востоке Украины, захватив небольшое село Берховка на его северной окраине. В других частях линии фронта недавние попытки России продвинуться закончились неудачей: колонны российских танков и боевых машин были уничтожены украинской артиллерией, минами и беспилотниками», — констатирует издание.

