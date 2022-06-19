Россия хочет снятия санкций в обмен на открытие коридоров для вывоза зерна из портов Украины — координатор ООН в Турции 19 июня, 07:36 Цей матеріал також доступний українською Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Страна-агрессор Россия хочет, чтобы санкции против экспорта ее зерна и зерновых были сняты в обмен на открытие коридоров для вывоза зерна из портов Украины.

Об этом заявил постоянный координатор ООН в Турции Альваро Родригес в интервью СNN Türk.

По его словам, вывести суда с зерном не так просто, как можно подумать.

«Поскольку мы знаем, что российский флот находится в Черном море, мы также знаем, что Украина имеет мины на своих берегах для их собственной безопасности. Вот почему необходимо провести много переговоров, чтобы мы могли прийти к соглашению о том, как сделать этот шаг», — сказал он.

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Родригес заявил, что сейчас переговоры идут на высоком уровне.

Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС.

Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов. США не будут отменять санкции против РФ в обмен на зерно, сообщало Politico.

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