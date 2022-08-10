Два стратегических поражения Путина. Чего сейчас добивается российский диктатор — мнение генерала Бридлава

10 августа, 12:47
Противотанковые ежи в центре Киева, 7 марта 2022 года. По словам Филиппа Бридлава, первое стратегическое поражение Путин потерпел, проиграв битву за украинскую столицу (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Противотанковые ежи в центре Киева, 7 марта 2022 года. По словам Филиппа Бридлава, первое стратегическое поражение Путин потерпел, проиграв битву за украинскую столицу (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Отставной генерал и экс-главнокомандующий Сил НАТО в Европе Филипп Бридлав в интервью НВ рассказал о двух стратегических поражениях российского диктатора Владимира Путина и о том, чего он сейчас добивается.

«Если посмотреть на то, как эта война проводилась сначала, то видно, что целью Путина на первых ее этапах было полностью уничтожить правительство Зеленского и действующие государственные институты в Украине передать власть лояльным представителям. Он ожидал, что украинцы будут встречать его с распростертыми объятиями, военную кампанию удастся завершить через неделю, Запад не будет вступаться за Украину», — сказал в интервью НВ Бридлав.

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По словам экс-главнокомандующего Сил НАТО в Европе первое стратегическое поражение российский диктатор потерпел в битве за Киев, а затем столкнулся с последствиями второго стратегического поражения в окрестностях Харькова.

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«Cейчас он реорганизовался и пытается выиграть битву за Донбасс. Я до сих пор верю, что его цель неизменна — убрать правительство Зеленского и привести к власти лидеров, абсолютно лояльных Москве. … Проиграв в масштабной интервенции, он пытается добиться той же цели, кусок за куском захватывая территории на Донбассе, истощая украинскую армию, разрушая украинскую инфраструктуру и украинскую экономику», — уверен Бридлав.

По последним данным, с начала вторжения оккупанты потеряли уже 42,8 тыс. личного состава.

9 августа в Пентагоне заявили, что ситуация на востоке Украины стабилизировалась и фокус войны сместился на юг.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Интервью НВ Филип Бридлав Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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