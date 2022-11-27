Правительство Ичкерии в изгнании признало Голодомор геноцидом украинского народа

27 ноября, 19:28
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Правительство Ичкерии в изгнании признало Голодомор геноцидом украинского народа (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Правительство Ичкерии в изгнании признало Голодомор геноцидом украинского народа (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Правительство Чеченской Республики Ичкерия в изгнании 26 ноября признало Голодомор 1932−1933 гг. актом геноцида украинского народа.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте правительства Чеченской Республики Ичкерия.

Как отмечается в заявлении, «сегодня, когда Россия снова совершает агрессию в отношении Украины, очень важно называть исторические события своими именами».

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«На протяжении всей истории, прикрываясь заявлениями о дружбе и „братских народах“, Москва пыталась уничтожить украинцев. Одним из примеров этого является искусственно организованный голод 1932—1933 годов, который унес до семи миллионов жизней украинских селян», — отмечают на правительственном сайте Ичкерии.

В правительстве добавляют, что с пониманием относятся к сегодняшней борьбе украинцев, ведь народы Ичкерии и Украины «имеют одинаковые цели и общего врага».

В обнародованном сообщении правительство Ичкерии также благодарит Украину за признание их страны временно оккупированной Россией и осуждение геноцида чеченского народа.

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18 октября 2022 года Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия территорией, временно оккупированной Российской Федерацией.

Кроме того, соответствующим документом украинские парламентарии осудили геноцид чеченского народа со стороны кремлевского режима.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Чечня Голодомор Чеченцы Геноцид Война России против Украины Ичкерия

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