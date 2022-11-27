Правительство Ичкерии в изгнании признало Голодомор геноцидом украинского народа 27 ноября, 19:28 Правительство Ичкерии в изгнании признало Голодомор геноцидом украинского народа (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Правительство Чеченской Республики Ичкерия в изгнании 26 ноября признало Голодомор 1932−1933 гг. актом геноцида украинского народа.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте правительства Чеченской Республики Ичкерия.

Как отмечается в заявлении, «сегодня, когда Россия снова совершает агрессию в отношении Украины, очень важно называть исторические события своими именами».

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«На протяжении всей истории, прикрываясь заявлениями о дружбе и „братских народах“, Москва пыталась уничтожить украинцев. Одним из примеров этого является искусственно организованный голод 1932—1933 годов, который унес до семи миллионов жизней украинских селян», — отмечают на правительственном сайте Ичкерии.

В правительстве добавляют, что с пониманием относятся к сегодняшней борьбе украинцев, ведь народы Ичкерии и Украины «имеют одинаковые цели и общего врага».

В обнародованном сообщении правительство Ичкерии также благодарит Украину за признание их страны временно оккупированной Россией и осуждение геноцида чеченского народа.

18 октября 2022 года Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия территорией, временно оккупированной Российской Федерацией.

Кроме того, соответствующим документом украинские парламентарии осудили геноцид чеченского народа со стороны кремлевского режима.

