Зачем Чаушеску просил у США ракеты? Невероятная и печальная история румынского диктатора 6 июля, 20:15 NV Премиум Николае Чаушеску и его жена Елена реагируют на свой смертный приговор, декабрь 1989 года (Фото:Кадр из румынско-американского фильма Punctul zero (Нулевая точка) режиссера Серджиу Николаеску, 1996 год)

Теплые отношения как с Советским Союзом, так и с США, а также огромное состояние не спасли румынского диктатора Николае Чаушеску от расстрела его же согражданами.

«При других условиях они могли бы быть надежными коммунистами», — так румынский диктатор Николае Чаушеску чванливо делился с подчиненными своими впечатлениями об американском президенте Ричарде Никсоне и его жене после того, как они посетили Бухарест в начале августа 1969 года.

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Это был первый визит главы США в страну социалистического лагеря. Никсон, правда, бывал в Москве за десять лет до этого и встречался с тогдашним хозяином Кремля Никитой Хрущевым. Но тогда он был вице-президентом, да и сама его миссия касалась в основном торговых вопросов.

На момент посещения Бухареста Никсон всего семь месяцев, как поселился в Белом доме. А Чаушеску уже четыре года держал в руках Румынию. Он всячески пытался выказывать свою независимость от Кремля. Это называлось «особой позицией» Румынии. Так Чаушеску сумел остаться в стороне, когда танки стран Варшавского договора гоняли по площадям Праги в 1968-м. А за год до этого «полноводный Дунай» отказался подписать в Москве коллективное осуждение Израиля за победу над Египтом в Шестидневной войне.

Ричард Никсон (с поднятой рукой) в Бухаресте, за его спиной – Николае Чаушеску, август 1969 года / Фото: DR

В отношении последнего по-другому и не могло быть. Святая Земля давала существенные валютные поступления: и Чаушеску, и его предшественник Георгиу-Деж фактически торговали румынскими евреями. Каждый из желавших вырваться из коммунистического рая должен был заплатить от $5 тыс. до $8 тыс. Конечно, в Румынии никто из рядовых граждан таких денег не имел. Поэтому потенциальных эмигрантов — а таких было не менее 400 тыс. — выкупали правительство и простые граждане Израиля. За наличные, а иногда в обмен на дефицитные товары.