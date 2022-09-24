Точно не будут высланы назад. Нидерланды готовы принимать россиян, которые будут убегать от мобилизации 24 сентября, 18:22 Мужчины, призванные в российскую армию во время частичной мобилизации, прощаются с родными у военного комиссариата в Москве (Фото:Москва News Agency/Handout via REUTERS)

Госсекретарь по убежищу и миграции Нидерландов Эрик ван дер Бург заявил, что их страна точно «не будет возвращать» домой убегающих от мобилизации россиян.

Об этом он заявил в пятницу во время заседания Совета министров, сообщает NRC .

Еще в конце июня он заявлял, что российским призывникам, которые отказываются воевать в Украине или дезертируют, разрешат остаться в стране, по крайней мере, до конца 2022 года.

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«Ключевой вопрос состоит в том, что происходит, когда их отправить обратно: принимают ли их с распростертыми объятиями, угрожает ли им опасность?» — добавил чиновник.

Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что Европа должна разрешить въезд россиянам, которые не хотят выполнять приказ диктатора Владимира Путина и сбегают из РФ после объявления мобилизации.

С 19 сентября Польша, Эстония, Латвия и Литва запретили въезд гражданам России с туристическими шенгенскими визами, выданными странами ЕС. Сейчас Финляндия фактически остается единственной страной-соседкой РФ, по которой россияне могут попасть в Европу по шенгенской визе.

23 сентября правительство Финляндии заявило, что «существенно ограничит» въезд россиян.

12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановлении действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Российский диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил «частичную мобилизацию» в России. После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны.

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