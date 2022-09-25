РФ планирует усилить воюющие в Украине подразделения Росгвардии за счет мобилизации — разведка Британии

25 сентября, 10:12
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Росгвардия (Фото:Ярослав Гунин/Wikipedia)

Росгвардия (Фото:Ярослав Гунин/Wikipedia)

Часть мобилизованных в России будет направлена на восстановление численности личного состава Росгвардии.

Об этом говорится в строительстве Минобороны Великобритании по состоянию на 25 сентября.

Известный российский националист депутат Думы Александр Хинштейн 21 сентября призвал распространить частичную мобилизацию российских вооруженных сил на Росгвардию.

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Отмечается, что подразделения Росгвардии сыграли немаловажную роль как в боевых действиях, так и в тылу захватчиков в Украине и способствуют проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях. Эти силы также предназначены для обеспечения непрерывности Путина в самой России.

«Учитывая необходимость подавления растущего внутреннего несогласия в России, а также выполнения оперативных задач в Украине, Росгвардия, скорее всего, будет иметь особую нагрузку. Существует реальная возможность того, что мобилизация будет использована для усиления подразделений Росгвардии дополнительным личным составом», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1573911829910364160

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране "долевую мобилизацию". Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать 1 миллион россиян на войну против Украины.

https://www.youtube.com/embed/9DRM_jbtKG8
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Россия Великобритания Мобилизация Разведка Росгвардия Война России против Украины

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