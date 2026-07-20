Большинство поляков не поддерживают кандидатуру Пшемыслава Чарнека на пост премьер-министра (Фото: Przemysław Czarnek / X)

Большинство поляков не поддерживают кандидатуру Пшемыслава Чарнека от оппозиционной партии Право и справедливость на пост премьер-министра страны и отдают предпочтение экс-премьеру Матеушу Моравецкому. Чернек известен своими антиукраинскими взглядами.

Об этом говорится в соцопросе, который провели по заказу Wirtualna Polska.

В результате Моравецкий получил значительно большую поддержку — 40,7% респондентов видят его кандидатом от ПиС на пост премьер-министра, и лишь 18% респондентов выбрали Чарнека.

Реклама

В то же время большинство респондентов не смогли определиться: ответ «не знаю/трудно сказать» дали 41,3% опрошенных.

Среди избирателей нынешнего правящего лагеря 40% выбрали Матеуша Моравецкого в качестве лучшего кандидата на пост премьер-министра, а Чарнека выбрали лишь 2%.

Результаты оказались гораздо более равномерными среди избирателей оппозиции: 37% из них выбрали Матеуша Моравецкого, а 36% - Пшемыслава Чарнека.

Опрос был проведен 16−17 июля 2026 года на общенациональной выборке из 1000 взрослых поляков. Максимальная погрешность оценки составляет 3 процентных пункта при уровне доверия 0,95.

Ранее Чарнек заявил, что партия Право и Справедливость призывает правительство выступить против вступления Украины в Европейский Союз.