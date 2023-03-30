Поддержка Украины и шутки на немецком. Чарльз ІІІ стал первым британским монархом, который выступил в Бундестаге — главное из речи 30 марта, 19:00 Сюжет Эксклюзив NV Король Чарльз выступает в парламенте ФРГ, 30 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Первый зарубежный визит в статусе короля Великобритании Чарльз ІІІ совершил в ФРГ. 30 марта он выступил с 24-минутной речью в парламенте. Монарх вспоминал свою покойную мать Елизавету II, отмечал важность помощи Украине, ведущей борьбу за свободу и достоинство, а также много говорил о близости британского и немецкого народов.



Король начал выступление на немецком и в дальнейшем несколько раз переходил на этот язык. Он хорошо владеет им и говорит почти без акцента, что и неудивительно: у династии Виндзоров — германские корни.

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Депутаты Бундестага приветствовали речь гостя стоячей овацией, хотя не все были в восторге от его приезда. Так, депутат от крайних левых Атес Гюрпинар объявил бойкот королю, заявив газете Augsburger Allemeine, что его появление «в сердце демократии» является абсурдом.

О чем говорил Чарльз ІІІ