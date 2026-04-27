Букингемский дворец подтвердил визит короля и королевы в США, несмотря на стрельбу в Белом доме

Король Британии Чарльз и королева Камилла в Британском музее, 21 апреля 2026 года (Фото: Ian Vogler/Pool via REUTERS)

Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльз в понедельник, 27 апреля, отправится в США, несмотря на стрельбу во время ужина в Белом доме, где находился президент США Дональд Трамп 25 апреля, пишет Sky News.

«После обсуждений, продолжавшихся в течение дня по обе стороны Атлантики, и на основании рекомендаций правительства мы можем подтвердить, что государственный визит Их Величеств состоится согласно плану», — говорится в заявлении Букингемского дворца 26 апреля.

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Король Чарльз и королева Камилла сегодня отправляются в США с четырехдневным государственным визитом. Инцидент в Белом доме вызывает вопросы относительно безопасности королевских особ, пишет Sky News.

По данным издания, во время поездки будут внесены некоторые незначительные оперативные коррективы в одно или два королевских мероприятия, но общий план остается предварительным.

Посол Великобритании в США Кристофер Тернер подтвердил, что службы безопасности двух стран «уже несколько недель находятся в тесном контакте».

Ранее в Лондоне заявляли, что Букингемский дворец ведет «ряд обсуждений» с Белым домом относительно того, «насколько события субботнего вечера могут повлиять или нет на оперативное планирование визита» короля.

Ожидается, что во время поездки Чарльз и Дональд Трамп обсудят войну в Иране, НАТО и налог на цифровые услуги в Великобритании.

Инфографика: NV

Визит монарха отметит 250-ю годовщину независимости США от Великобритании, он сделает остановки в Вирджинии и Нью-Йорке, а также в столице, где выступит с речью перед Конгрессом США.

Визит происходит на фоне ухудшения отношений между двумя странами, которые считаются худшими со времен Суэцкого кризиса 1956 года, из-за неоднократной критики Трампа в адрес премьер-министра Кира Стармера за его отказ присоединиться к войне против Ирана.