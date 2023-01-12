Украине нужны тысячи западных танков, чтобы изменить ход войны — посол Пристайко
Вадим Пристайко (Фото:Посольство Украины в Великобритании via Facebook)
Только тысячи танков, переданных Украине западными союзниками, смогут реально повлиять на ситуацию, заявил посол в Великобритании Вадим Пристайко в четверг, 12 января. Об этом сообщает Sky News.
«Нам нужны тысячи, это точно, потому что россияне выставляют перед нашими линиями тысячи танков», — сказал он.
Пристайко также прокомментировал ситуацию в Соледаре, где сейчас идут ожесточенные бои, и сказал, что город полностью разрушен, а российские оккупанты теряют сотни людей в попытках «продемонстрировать своему лидеру хоть какое-то достижение».
Ранее экс-глава британского генштаба Ричард Даннатт заявил, что Великобритании нужно отправить «до 50″ танков Challenger, чтобы «реально изменить ситуацию» в Украине.
Правительство Великобритании 11 января впервые подтвердило, что планирует отправить танки Украине для защиты от российской агрессии.
Президент Польши Анджей Дуда 11 января объявил, что его страна передаст Украине роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.
Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил союзника, но подчеркнул, что «одно государство Леопардами нам не сможет помочь» и Украина ожидает объединенного решения.