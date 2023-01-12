Украине нужны тысячи западных танков, чтобы изменить ход войны — посол Пристайко 12 января, 15:58 Вадим Пристайко (Фото:Посольство Украины в Великобритании via Facebook)

Только тысячи танков, переданных Украине западными союзниками, смогут реально повлиять на ситуацию, заявил посол в Великобритании Вадим Пристайко в четверг, 12 января. Об этом сообщает Sky News.

«Нам нужны тысячи, это точно, потому что россияне выставляют перед нашими линиями тысячи танков», — сказал он.



Пристайко также прокомментировал ситуацию в Соледаре, где сейчас идут ожесточенные бои, и сказал, что город полностью разрушен, а российские оккупанты теряют сотни людей в попытках «продемонстрировать своему лидеру хоть какое-то достижение».

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Ранее экс-глава британского генштаба Ричард Даннатт заявил, что Великобритании нужно отправить «до 50″ танков Challenger, чтобы «реально изменить ситуацию» в Украине.



Правительство Великобритании 11 января впервые подтвердило, что планирует отправить танки Украине для защиты от российской агрессии.

Инфографика: NV

Президент Польши Анджей Дуда 11 января объявил, что его страна передаст Украине роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.



Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил союзника, но подчеркнул, что «одно государство Леопардами нам не сможет помочь» и Украина ожидает объединенного решения.