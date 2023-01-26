Танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта — Минобороны Британии

26 января, 15:28
Поделиться:
Британский танк Challenger 2 (Фото:REUTERS/POOL/Tony Nicoletti)

Британский танк Challenger 2 (Фото:REUTERS/POOL/Tony Nicoletti)

Великобритания рассчитывает, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта, заявил в четверг, 26 января, министр оборонных закупок Алекс Чок.

Об этом сообщает Reuters.

«План заключается в том, что это произойдет в конце марта», — сказал он во время выступления в парламенте.

Он добавил, что сейчас украинские силы будут интенсивно обучаться использованию и обслуживанию танков этого типа.

Видео дня

Читайте также:

Шведские военные на танке Leopard 2 во время учений 28 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann) Залужный говорил — нужно 300. Сколько танков Украина получит от союзников и какие именно — подсчеты NV

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Уоллес отметил, что его страна первой передаст ВСУ западные танки.

Британия также передаст Украине более 100 бронированных транспортных средств, включая гусеничные БТР Bulldog.

Также главы Германии, США и Польши официально подтвердили, что готовы отправить в Украину танки Abrams и Leopard 2.

Инфографика: НВ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в Берлине обещают передать Украине танки Leopard 2 уже до конца марта.

Представитель Совета нацбезопасности при президенте США Джон Кирби отмечал, что на подготовку американские танки Abrams к отправке в Украину нужно «много месяцев».

Заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Польша отправит танки Leopard Украине в течение нескольких недель.

https://www.youtube.com/embed/-EG9w3ZI1dU
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Великобритания Танки Танк Challenger 2

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X