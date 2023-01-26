Танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта — Минобороны Британии 26 января, 15:28 Британский танк Challenger 2 (Фото:REUTERS/POOL/Tony Nicoletti)

Великобритания рассчитывает, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта, заявил в четверг, 26 января, министр оборонных закупок Алекс Чок.

Об этом сообщает Reuters.

«План заключается в том, что это произойдет в конце марта», — сказал он во время выступления в парламенте.

Он добавил, что сейчас украинские силы будут интенсивно обучаться использованию и обслуживанию танков этого типа.

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Глава Минобороны Британии Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Уоллес отметил, что его страна первой передаст ВСУ западные танки.

Британия также передаст Украине более 100 бронированных транспортных средств, включая гусеничные БТР Bulldog.

Также главы Германии, США и Польши официально подтвердили, что готовы отправить в Украину танки Abrams и Leopard 2.

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в Берлине обещают передать Украине танки Leopard 2 уже до конца марта.

Представитель Совета нацбезопасности при президенте США Джон Кирби отмечал, что на подготовку американские танки Abrams к отправке в Украину нужно «много месяцев».

Заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Польша отправит танки Leopard Украине в течение нескольких недель.