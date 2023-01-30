Британские танки Challenger 2 будут на фронте до лета — Уоллес 30 января, 18:41 Британский танк Challenger 2 (Фото:REUTERS/POOL/Tony Nicoletti)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в понедельник, 30 января, заявил, что 14 танков Challenger 2 будут переброшены на фронт в Украине до лета.

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на заявление Уоллеса в парламенте.

На вопрос, когда британские танки будут развернуты на поле боя, Уоллес ответил: «Это будет до лета или в мае — вероятно, ближе к Пасхе».

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Он отказался уточнить график тренировок украинских военных на этих танках из соображений безопасности.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Уоллес отметил, что его страна первой передаст ВСУ западные танки.

Ранее в Минобороны Британии говорили, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта.