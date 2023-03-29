ВСУ должны пройти дополнительные тренировки на танках Challenger 2 — Минобороны Британии 29 марта, 20:34 Танк Challenger 2 (Фото:REUTERS/POOL/Tony Nicoletti)

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что для эффективного использования танков Challenger 2 украинские военные должны пройти дополнительные тренировки.

Об этом сообщает Sky News.

Уоллес подтвердил, что британские танки прибыли в Украину, но добавил, что «впереди еще довольно большое количество тренировок», прежде чем украинские войска будут готовы использовать их в бою.

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Министр подчеркнул, что украинскому военному руководству необходимо учиться и тренироваться вести боевые действия на уровне бригады или боевой группы и воевать так, как это делает НАТО и Запад.

«Это очень важно. Не могу обсуждать то, когда, где и как может произойти контрнаступление (украинских сил — ред), но я думаю, что ни для кого не секрет, что Украина стремится начать процесс отбрасывания российских сил в конфликте», — добавил он.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал видео с британскими танками Challenger в Украине.