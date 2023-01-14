Зеленский поговорил с премьером Британии. Сунак подтвердил планы передать Украине танки Challenger 2 14 января, 13:35 Риши Сунак и Владимир Зеленский во время визита британского премьера 19 ноября 2022 года (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в субботу, 14 января. Лондон передаст Киеву танки Challenger 2.

По словам Зеленского, мощная поддержка Британии «теперь стала непробиваемой и готовой к вызовам».

«В разговоре с премьер-министром Риши Сунаком поблагодарил за решение, которое не только усилит нас на поле боя, но и станет правильным сигналом для других партнеров», — написал он в Twiiter.

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На сайте британского правительства уточнили, что во время разговора Сунак подтвердил: Лондон передаст Украине танки Challenger 2. Также Украина получит от Британии дополнительные артиллерийские системы.



«Премьер-министр подчеркнул, что он и все правительство Британии будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы быстро оказать такую поддержку, которая позволит Украине использовать свое преимущество, выиграть эту войну и обеспечить крепкий мир», — заявили там.



Накануне СМИ сообщили, что 16 января Британия может объявить о планах отправить Украине около десяти танков Challenger 2. Лондон также надеется убедить Германию наконец-то разрешить реэкспорт танков Leopard 2.

Ранее правительство Британии подтвердило, что планирует передать Киеву танки для защиты от российской агрессии. По словам экс-главы британского генштаба Ричарда Даннатта, Британия должна отправить до 50 танков Challenger, чтобы реально изменить ситуацию в Украине.

Президент Польши Анджей Дуда 11 января объявил, что его страна передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет собрать танковую бригаду из Leopard, передать их готовы уже пять стран.

