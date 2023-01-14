Украина получит от Британии 12 танков Challenger 2, первые четыре поступят немедленно — СМИ 14 января, 14:00 Танк Challenger 2 (Фото:Wikipedia)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак согласился на отправку в Украину 12 танков Challenger 2, первые четыре из которых должны быть переданы немедленно, пишет британский таблоид The Sun.

По данным источника издания, Сунак провел переговоры с руководителями сфер обороны и безопасности Британии, сообщив, что доставка танков в Украину должна быть «оперативным приоритетом».

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The Sun отмечает, что решение о поставках Challenger 2 было принято после интенсивного лоббирования со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Challenger 2 — основной танк сухопутных войск Великобритании. Дальность выстрела из его пушки составляет до 8 километров.



Инфографика: NV

9 января Sky News сообщило, что Великобритания впервые рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2. Издание подчеркнуло, что такой шаг ознаменовал бы значительный рост западной поддержки Украины и мог бы побуждать к подобным шагам других союзников по НАТО, в частности, Германию.