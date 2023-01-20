«Надо нападать». Посол в Великобритании объяснил, чем для Украины так важны британские танки Challenger
Британский танк Challenger 2 в городе Басра в Ираке (Фото:REUTERS)
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Radio NV, объяснил, почему для Украины чрезвычайно важно решение Великобритании предоставить танки Challenger 2.
«Хочу отметить, что танки Challenger 2 важны не только потому, что это действительно современный, действительно проверенный в боях танк, но это изменение концепции и подхода к участию в войне с Украиной. Впервые страна предоставила вооружение для нападения», - сказал Пристайко Radio NV.
Дипломат подчеркнул, что Украина получала от партнеров только оружие для защиты.
«Наконец-то нам удалось объяснить первой из важных стран, что этого недостаточно, нам нужно нападать, нам нужно атаковать и освободить свою территорию. Просто сидя под российской бомбардировкой и подставляя наши собственные города под эти бомбардировки, мы не добьемся победы, нам нужно идти и освобождать», — сказал он.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что его страна направит в Украину танки Challenger 2, во время выступления в парламенте 16 января.
Уоллес назвал передачу танков ВСУ важнейшим пакетом военной помощи на сегодняшний день «для ускорения успеха Украины».
По словам журналистки Sky news Деборы Хейнс, Британия намерена передать ВСУ 100 единиц техники. Пакет военной помощи, по ее словам, будет включать:
- бронетранспортеры FV432 Бульдог;
- десятки беспилотников;
- 100 ракет;
- 100 тысяч артиллерийских снарядов.