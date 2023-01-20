«Надо нападать». Посол в Великобритании объяснил, чем для Украины так важны британские танки Challenger 20 января, 10:23 Британский танк Challenger 2 в городе Басра в Ираке (Фото:REUTERS)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Radio NV, объяснил, почему для Украины чрезвычайно важно решение Великобритании предоставить танки Challenger 2.

«Хочу отметить, что танки Challenger 2 важны не только потому, что это действительно современный, действительно проверенный в боях танк, но это изменение концепции и подхода к участию в войне с Украиной. Впервые страна предоставила вооружение для нападения», - сказал Пристайко Radio NV.

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Дипломат подчеркнул, что Украина получала от партнеров только оружие для защиты.

«Наконец-то нам удалось объяснить первой из важных стран, что этого недостаточно, нам нужно нападать, нам нужно атаковать и освободить свою территорию. Просто сидя под российской бомбардировкой и подставляя наши собственные города под эти бомбардировки, мы не добьемся победы, нам нужно идти и освобождать», — сказал он.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что его страна направит в Украину танки Challenger 2, во время выступления в парламенте 16 января.

Уоллес назвал передачу танков ВСУ важнейшим пакетом военной помощи на сегодняшний день «для ускорения успеха Украины».

Инфографика: NV

По словам журналистки Sky news Деборы Хейнс, Британия намерена передать ВСУ 100 единиц техники. Пакет военной помощи, по ее словам, будет включать:

бронетранспортеры FV432 Бульдог;

десятки беспилотников;

100 ракет;

100 тысяч артиллерийских снарядов.