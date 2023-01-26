Обучение ВСУ на танках Challenger 2 начнется на следующие неделе — Минобороны Британии

26 января, 18:19
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Танк Challenger 2 (Фото:Wikipedia)

Танк Challenger 2 (Фото:Wikipedia)

Украинские военные начнут тренировки на британских танках Challenger 2 в понедельник, 30 января, сообщил министр оборонных закупок Великобритании Алекс Чок.

Об этом сообщает Sky News.

«Что касается учений, я рад сказать, что они, как ожидается, начнутся на следующей неделе в понедельник», — сказал он.

Чок добавил, что Британия будет продолжать поддерживать Украину, чтобы она перешла от сопротивления российским силам к освобождению украинской земли.

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Инфографика: НВ
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Глава Минобороны Британии Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Уоллес отметил, что его страна первой передаст ВСУ западные танки.

Великобритания рассчитывает, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта.

Британия также передаст Украине более 100 бронированных транспортных средств, включая гусеничные БТР Bulldog.

Также главы Германии, США и Польши официально подтвердили, что готовы отправить в Украину танки Abrams и Leopard 2.

https://www.youtube.com/embed/4vYAqmEfSfs
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Challenger 2

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