ВСУ будут использовать танки Challenger 2 для защиты Украины в марте — премьер Британии 8 февраля, 20:11 Сунак сообщил, что Великобритания «ускоряет» передачу техники для ВСУ (Фото:REUTERS/Peter Nicholls/Pool)

ВСУ будут использовать танки Challenger 2 на фронте уже в следующем месяце, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в среду, 8 февраля.

Об этом сообщает The Guardian.

Сунак после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщил, что Великобритания «ускоряет» передачу техники для ВСУ, чтобы «гарантировать, что она достигнет линии фронта в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы».

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По его словам, украинские экипажи, прибывшие в Великобританию на прошлой неделе, будут использовать основные боевые танки Challenger 2 для защиты Украины в следующем месяце.

«Мы должны вооружить Украину в краткосрочной перспективе, но мы должны поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Ваша страна больше не может быть так уязвима для нападения», — сказал британский премьер.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Уоллес отметил, что его страна первой передаст ВСУ западные танки.

29 января стало известно, что украинские танкисты прибыли на учебу в Великобританию.