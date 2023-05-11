Украина уже получила от Британии все танки Challenger 2 — министр обороны

11 мая, 16:51
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Украинские военные на танке Challenger 2 (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Украинские военные на танке Challenger 2 (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Все британские танки Challenger 2 уже прибыли в Украину. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин в четверг, 11 мая.

«Я знаю, что все наши танки уже прибыли в страну, многие наши [бронетранспортеры] Spartan и бронемашины — не знаю, все ли до последнего… но такие большие, как танки, уже все в [Украине]», — сообщил он.

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Уоллес отметил, что украинские военнослужащие прошли обучение и очень высоко отзываются о танках Challenger.

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27 марта министр обороны Украины Алексей Резников показал первые танки Challenger в Украине.

Инфографика: NV

В начале марта посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина получит от Великобритании вдвое больше танков Challenger 2, чем Лондон обещал сначала — не 14, а 28.

Бен Уоллес 16 января подтвердил, что Британия передаст Украине 14 танков Challenger 2.

Инфографика: NV
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Великобритания Танки Военная помощь Поставки оружия Украина-Великобритания Challenger 2

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