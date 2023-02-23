Глава Минобороны Британии поддерживает передачу ВСУ дополнительных танков Challenger 2

23 февраля, 22:30
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Бен Уоллес с украинскими военнослужащими (Фото:Ben Birchall/Pool via REUTERS)

Бен Уоллес с украинскими военнослужащими (Фото:Ben Birchall/Pool via REUTERS)

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что поддерживает передачу Украине дополнительных танков Challenger 2.

Об этом сообщает ВВС.

Уоллес намекнул, что Британия может отправить больше танков во время своего визита в военную базу Бовингтон Кэмп в Дорсете, где сейчас проходят подготовку украинские военные.

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Отвечая на вопрос, можно ли отправить Украине больше танков британского производства, Уоллес сказал: «Я был бы готов дать больше, если мы считаем, что это правильно».

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Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Уоллес отметил, что Британия первой передаст ВСУ западные танки.

29 января стало известно, что украинские танкисты прибыли на учебу в Великобританию.

Премьер-министр Риши Сунак обещает, что ВСУ будут использовать танки Challenger 2 на фронте уже в марте.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бен Уоллес Challenger 2

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