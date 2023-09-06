Министр обороны Британии подтвердил уничтожение первого танка Challenger 2 в Украине. Замену отправлять не будут

6 сентября, 10:17
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Танк Challenger 2 (Фото:baesystems.com)

Танк Challenger 2 (Фото:baesystems.com)

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс подтвердил, что Украина потеряла на поле боя первый танк Challenger 2.

Об этом он сказал в эфире Sky News в среду, 6 сентября.

По словам министра, танк был поражен из артиллерии российских оккупантов, но экипажу из шести бойцов удалось эвакуироваться и выжить.

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«Я могу подтвердить, что информация является корректной и, возможно, это первая потеря, насколько нам известно. Материальные потери — то, что может случаться в зоне боевых действий», — заявил Шеппс.

Он сказал, что Лондон не будет отправлять Киеву новый Challnger 2, который заменит потерянный. Всего Украине передали их 14.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1699110803662667813?s=20

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором танк Challenger 2, вероятно, уничтожили россияне. Кадры сняли украинские военные, которые проезжали на автомобиле возле уничтоженной техники. В подписи указана Запорожская область.

The Guardian сообщило, что в Минобороны Британии считают, что это только демонстрирует качество военной помощи Лондона Украине. Газета пишет, что это первый случай в истории, когда этот британский танк был выведен из строя действиями противника.

Challenger 2 находится на вооружении британской армии с 1994 года. По данным СМИ, последний раз одна из этих боевых машин была уничтожена во время дружественного огня в Ираке в 2003 году.

Инфографика: NV
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Великобритания Танки Война России против Украины Challenger 2

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