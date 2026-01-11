Владимир Путин, российский диктатор, по видеосвязи принял участие в запуске и развитии нефтепроводов «Заполярье — Пурпе» (соединяет месторождения Ямала с магистральной системой РФ) и «Куюмба — Тайшет» (выводит нефть из Восточной Сибири в трубопровод для экспорта, в том числе в Азию). (Фото: ДР)

Начало 2026 года принесло новые вызовы для мирового нефтяного рынка. Brent торгуется около $60 за баррель, WTI — примерно $56. Российская марка Urals, которая еще недавно была главным источником валютных поступлений Кремля, продается с огромным дисконтом — всего по $43−50 за баррель. По данным Международного энергетического агентства, в ноябре 2025 года выручка РФ от экспорта нефти и топлива упала до рекордно низкого уровня с начала войны — около $11 млрд, что на $3,6 млрд меньше по сравнению с ноябрем 2024-го.

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На этом фоне мир наблюдает за драматическими событиями в Иране, где протесты приобретают все более политический характер, и за ситуацией в Венесуэле, где США фактически взяли под контроль государственную нефтяную компанию. О том, как эти события влияют на глобальный энергетический баланс и что это означает для России, NV поговорил с Михаилом Крутихиным, аналитиком нефтегазового рынка, который уже много лет живет в Норвегии.