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Центробанк РФ отрицает хранение золотого запаса Венесуэлы

Сегодня, 16:21
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EPA

По данным СМИ, в РФ вывезли 30 тонн венесуэльского золота

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина опровергла информацию о том, что Венесуэла вывезла золотой запас на хранение в Россию.

"Эта информация не соответствует действительности", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах встречи Ассоциации банков России, передает ТАСС.

Напомним, что оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы обвинила президента Николаса Мадуро в попытке вывезти в Россию государственные запасы золота в размере 20 тонн.

Российская Новая газета сообщила, что в январе в охваченную протестами Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой самолет Boeing 757, который доставил в Каракас валюту, полученную после продажи венесуэльских золотых запасов.

По данным издания, самолет вывозил из России венесуэльское золото, которое затем обменивалось на наличные доллары в ОАЭ, после валюта доставлялась в Каракас.

Источники газеты сообщили, что к январю 2019 года в хранилищах ЦБ России находилось около 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле.

Теги:   Эльвира Набиуллина Центробанк РФ Центробанк Запасы Золото Венесуэла Россия

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