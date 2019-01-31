Центробанк РФ отрицает хранение золотого запаса Венесуэлы
Глава Центрального банка России Эльвира
Набиуллина опровергла информацию о том, что Венесуэла вывезла золотой запас на
хранение в Россию.
"Эта информация не соответствует
действительности", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос
журналистов в кулуарах встречи Ассоциации банков России, передает ТАСС.
Напомним, что оппозиционная Национальная
ассамблея Венесуэлы обвинила президента Николаса Мадуро в попытке вывезти в
Россию государственные запасы золота в размере 20 тонн.
Российская Новая газета сообщила, что в январе
в охваченную протестами Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой
самолет Boeing 757, который доставил в Каракас валюту, полученную после
продажи венесуэльских золотых запасов.
По данным издания, самолет вывозил из России венесуэльское золото, которое затем обменивалось на наличные доллары в ОАЭ, после валюта доставлялась в Каракас.
Источники газеты сообщили, что к январю 2019 года в хранилищах ЦБ России находилось около 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле.