«Возрождение новой Европы». После этой войны уже ничего не будет так, как было раньше — Климкин 25 мая, 10:11 Цей матеріал також доступний українською Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:Jakub Szymczuk/Polish Presidency/Handout via REUTERS)

После войны России против Украины в Европе уже не будет тех порядков, которые были ранее, а в Центральной части континента появляется новая политическая сила, пишет в своей колонке экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Это значит, что в Центральной Европе может возникнуть очень мощное будущее сообщество. Я не думаю, что это будет реинкарнация Речи Посполитой, как хочет кто-нибудь в Польше. Да, там есть люди, которые хотят восстановить то, что было, но в контексте расширенного подхода. А я хочу, чтобы это была именно Центральная Европа, такое Триморье, которое звучало бы геополитически, поняло себя в этом мире: мы, с одной стороны, сильны и готовы бороться, а с другой — адаптивные. Это фантастические качества для будущего», – пишет дипломат.

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Экс-министр также добавляет, что у украинцев много общего с Польшей, родство достигает и языка.

«Нам в мире можно построить уникальное сообщество, к которому будут прислушиваться, – новую Европу. Это одна из целей, которую мы должны очень последовательно реализовывать. А дальше — у нас еще много желающих присоединиться. И это будет очень мощное сообщество, которое будет понимать, почему мы вместе», – считает он.

Климкин считает, что старая Европа с осторожностью ждет таких перспектив.

«Я всем пытаюсь объяснить, что не будет ничего после этой войны так, как прежде. То есть будет абсолютна другая геополитика, другое восприятие, другое понимание, как обеспечиваем безопасность. Помните знаменитую фразу: Ваша безопасность – наша безопасность? Теперь эта фраза совсем по-другому звучит. Теперь мы ее не просто почувствовали, а она в нас как-то запечатлевается. Это совсем другая реальность, но так же и для словаков. Центральная Европа поняла: Путин, который как Кощей сидит в своем Кремле, хочет отбросить, если ему удастся, на линию 1997 года все НАТО, ему нужно что-то постоянно говорить, но, по словам, может начаться реальное вторжение, гибридная или не только гибридная война. Центральная Европа поняла, что должна действовать и поняла свою силу», — резюмирует автор.

В воскресенье, 22 мая, в Украину прибыл президент Польши Анджей Дуда. Он стал первым иностранным лидером, лично выступившим в Верховной Раде с начала полномасштабного вторжения России.

В частности, глава Польской республики заявил, что Польша никогда не покинет Украину в одиночестве. Также Варшава настаивает на необходимости предоставления Советом Европы Украине статуса кандидата на вступление в ЕС 24 июня.



Параллельно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в Раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши.



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