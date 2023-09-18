ЕС поддержит Украину на Генассамблее ООН и будет призывать к реформе Совбеза 18 сентября, 00:45 Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС (Фото:Йоханна Герон / Reuters)

Евросоюз использует неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, чтобы объяснить непоколебимую поддержку Украины и сплотить страны всего мира присоединиться к ЕС в этом вопросе. Об этом заявил в воскресенье, 17 сентября, в своей статье на сайте Европейской службы внешних действий Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Эта неделя действительно приходится на решающий момент для мира и многосторонней системы. Своей агрессивной войной против Украины Россия, ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН, растоптала Устав ООН. Несмотря на неоднократные призывы Генеральной Ассамблеи ООН соблюдать свои обязанности, Россия препятствует выполнению Советом Безопасности своей роли не только в Украине, но и в других местах, тем самым ставя под угрозу доверие ко всей системе Организации Объединенных Наций», — пишет Боррель.

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По его словам, чтобы восстановить легитимность ООН, необходимо сделать Совет Безопасности более репрезентативным, чтобы отразить изменения в мире — в частности, предоставить голос Африке.

«Мы снова используем нынешнюю неделю высокого уровня, чтобы объяснить нашу непоколебимую поддержку Украины и сплотить страны со всех уголков мира, чтобы объединиться с нами в защиту Устава ООН и отказ от российского неоимпериализма», — написал представитель ЕС.

Он добавил, что человечество не может вернуться к миру, где сила важнее закона — это поставило бы под угрозу безопасность всех наций.

13 сентября о реформах международных институтов в контексте предстоящей Генассамблеи ООН говорил генеральный секретарь организации Антонио Гутерриш.

Неделя высокого уровня состоится в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН с 19 по 25 сентября.

С 19 по 23 сентября пройдут общие дебаты, темой которых указано «Восстановление доверия и глобальной солидарности: ускорение действий по Повестке дня до 2030 года и его Целей устойчивого развития для обеспечения мира, процветания, прогресса и устойчивости для всех».

В первый день этих дебатов будет выступать и президент Украины Владимир Зеленский.

На следующий день, 20 сентября, он будет участвовать в открытых дебатах Совбеза ООН по Украине.