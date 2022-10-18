Британская разведка назвала цель массированных ударов РФ по Украине 18 октября, 09:37 Армия РФ терпит неудачи на поле боя в Украине, в Москве приняли решение наносить удары по гражданским объектам (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По данным британской разведки, с 10 октября Россия поддерживает повышенный темп дальних ударов по объектам на территории Украины, чтобы нанести широкомасштабный ущерб энергораспределительной сети.

В своей сводке в Twitter ведомство указывает, что удары наносились крылатыми ракетами, ракетами ПВО класса «земля-земля» и иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

«Поскольку с августа Россия терпела неудачи на поле боя, у нее, скорее всего, появилось большое желание наносить удары по гражданской инфраструктуре в дополнение к украинским военным объектам», — говорится в сообщении.

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Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве прогремела серия взрывов в Шевченковском районеэ. Мэр города Виталий Кличко подтвердил пять попаданий дронов-камикадзе из 28, которые летели на Киев.

Под ударом РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская область (в Днепре начались веерные отключения электроэнергии), Сумская область, Одесса, Запорожье.

После полудня в понедельник Россия начала новую волну атак, включая ракетные: три крылатых ракеты, летевших в направлении Киева, были сбиты; взрывы и работу ПВО слышали в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черниговской областях.

Инфографика: НВ

Инфографика: НВ