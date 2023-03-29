Лидер Тайваня посетит США, где может встретиться со спикером Палаты представителей. Китай угрожает «дать отпор» 29 марта, 14:35 Цай Инвень (Фото:REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Президент Тайваня Цай Инвень едет в дипломатическое турне в Центральную Америку, во время которого посетит и США, где может встретиться со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. Китай угрожает и говорит, что это станет «провокацией».

Об этом пишет The Guardian.

В среду, 29 марта, лидер Тайваня отправилась в 10-дневную поездку, во время которой посетит Белиз и Гватемалу, а также посетит транзитом Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Ожидается, что она встретится с Маккарти в Калифорнии, но официального подтверждения пока нет.

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За несколько часов до вылета Цай Инвэнь из Тайбэя канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР выступила с предупреждением против этой поездки и заявили о «вреде суверенитету и территориальной целостности Китая» и «разрушении мира в Тайванском проливе».

«Мы решительно выступаем против этого и обязательно примем меры по решительному отпору», — пригрозил Пекин.

По словам Цай Инвень, внешнее давление «не остановит Тайвань от взаимодействия с миром, решительность острова будет становиться все сильнее».

Правительство Соединенных Штатов назвало шестой с начала президентства Цай визит «нормальным» и предупредили, чтобы Пекин не использовал его как повод для агрессивного поведения. Неназванный американский чиновник сказал газете, что встреча Маккарти с лидером Тайваня «не будет сигналом о какой-либо эскалации со стороны США».

В августе 2022 года тогдашняя спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Это стало первым прибытием американского представителя столь высокого уровня на Тайвань с 1997 года. Тогда Китай тоже выступил с резкой критикой и предупреждал президента Джо Байдена о недопустимости поездки. После ее визита Китай повел военные учения военно-воздушных сил и флота страны в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долгое время пытался ограничить международную деятельность Тайваня, обе территории сражались за влияние в Тихоокеанском регионе. В последние годы напряженность возросла, и Си Цзиньпин стремится провести «историческое воссоединение». Пекин считает Тайвань частью своей территории и угрожал «без колебаний начнет войну», если остров объявит независимость.

В то же время Тайвань считает себя независимой территорией, со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. Несмотря на то, что Тайвань официально признают всего несколько государств, его демократически избранное правительство имеет прочные коммерческие и неформальные связи со многими странами.