В Польше открыли крупнейший учебный центр для подготовки украинских военных
Учебный центр расположен на одном из полигонов сухопутных войск Польши (Фото: mod.gov.ua)
В Польше открыли крупнейший учебный центр для подготовки украинских военных — Camp Jomsborg. Он способен одновременно разместить до 1200 человек.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Создание центра стало возможным благодаря поддержке европейских партнеров, в частности Норвегии.
Заместитель министра обороны Украины Евгений Мойсюк отметил, что Camp Jomsborg должен обеспечить системную подготовку Сил обороны и способствовать обмену боевым опытом между военными ВСУ и стран НАТО.
«Здесь мы сможем делиться с партнерами, в том числе наработками в применении и противодействии дронам», — отметил Мойсюк.
Учебный центр расположен на одном из полигонов сухопутных войск Польши и является частью более широкой поддержки Украины со стороны НАТО, формируя основу для дальнейшего сотрудничества в сфере укрепления обороноспособности.
В открытии Camp Jomsborg приняли участие вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, министры обороны Норвегии и Эстонии — Торе Оншуус Сандвик и Ханно Певкур, а также представители других стран-членов Альянса.
Сейчас в центре уже работают 250 норвежских инструкторов, в ближайшее время к ним присоединятся военные из Эстонии и других государств НАТО.
Европейский Союз остается ключевым партнером Украины в сфере подготовки военнослужащих: с начала программы тренировки в странах ЕС прошли 80 тысяч украинских военных.