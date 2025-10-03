Учебный центр расположен на одном из полигонов сухопутных войск Польши (Фото: mod.gov.ua)

В Польше открыли крупнейший учебный центр для подготовки украинских военных — Camp Jomsborg. Он способен одновременно разместить до 1200 человек.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Создание центра стало возможным благодаря поддержке европейских партнеров, в частности Норвегии.



Заместитель министра обороны Украины Евгений Мойсюк отметил, что Camp Jomsborg должен обеспечить системную подготовку Сил обороны и способствовать обмену боевым опытом между военными ВСУ и стран НАТО.

«Здесь мы сможем делиться с партнерами, в том числе наработками в применении и противодействии дронам», — отметил Мойсюк.

Учебный центр расположен на одном из полигонов сухопутных войск Польши и является частью более широкой поддержки Украины со стороны НАТО, формируя основу для дальнейшего сотрудничества в сфере укрепления обороноспособности.

В открытии Camp Jomsborg приняли участие вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, министры обороны Норвегии и Эстонии — Торе Оншуус Сандвик и Ханно Певкур, а также представители других стран-членов Альянса.

Сейчас в центре уже работают 250 норвежских инструкторов, в ближайшее время к ним присоединятся военные из Эстонии и других государств НАТО.

Европейский Союз остается ключевым партнером Украины в сфере подготовки военнослужащих: с начала программы тренировки в странах ЕС прошли 80 тысяч украинских военных.