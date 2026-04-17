ЦАХАЛ заявил об ударах по более 380 объектам Хезболлы в Ливане за сутки

Израильская армия сообщила об уничтожении пусковых установок, штабов и бойцов группировки накануне вступления в силу 10-дневной договоренности о прекращении огня

Об этом сообщил ЦАХАЛ в соцсетях.

По утверждению израильских военных, под ударами оказались пусковые установки, командные пункты и бойцы Хезболлы. В ЦАХАЛ отметили, что атаки имели целью поддержку наземной операции израильских сил в южном Ливане.

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В заявлении армии Израиля также сказано, что военные остаются в состоянии повышенной боевой готовности и будут действовать в соответствии с решениями политического руководства. На фоне этого Израиль предупредил жителей юга Ливана не возвращаться в районы к югу от реки Литани, несмотря на объявленное перемирие.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан согласовали 10-дневное прекращение огня. По данным Reuters, режим тишины должен был вступить в силу в четверг в 17:00 по восточноамериканскому времени, а договоренность предусматривает паузу в наступательных действиях с возможностью дальнейших переговоров.

Несмотря на объявленное перемирие, в последние часы перед его стартом боевые действия резко усилились. Западные медиа сообщали об интенсивных израильских ударах по югу Ливана и ракетно-дронных атаках со стороны Хезболлы по северу Израиля. По данным ливанской стороны, накануне вступления в силу соглашения в результате новых ударов были погибшие и раненые.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху ранее заявлял о намерении перейти к прямым переговорам с Ливаном по разоружению Хезболлы и нормализации отношений. В то же время международные партнеры призывают стороны соблюдать режим прекращения огня, подчеркивая высокие риски для гражданского населения.