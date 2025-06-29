Израиль ликвидировал вторую ключевую фигуру Хезболлы за сутки
Дым, который виден с юга Ливана (Фото: REUTERS/Karamallah Daher)
Армия обороны Израиля сообщила об успешной ликвидации ключевого представителя ливанской террористической группировки Хезболла — Аббаса аль-Хассана Вахби. Операция состоялась 29 июня в районе Махрун на юге Ливана.
Об этом сообщает ЦАХАЛ.
По данным ЦАХАЛа, Вахби отвечал за разведывательную деятельность в структуре элитных сил Радван, которые входят в состав Хезболлы. Кроме того, он был задействован в восстановлении потенциала группировки и транспортировке вооружения на юг Ливана.
«Это грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит действовать для ликвидации любой угрозы национальной безопасности», — говорится в официальном заявлении.
27 июня Армия обороны Израиля сообщила, что истребители Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по объекту группировки Хезболла в районе замка Бофорт на юге Ливана.
По данным израильских военных, объект, который использовался террористической группировкой для «управления своим огнем и обороной», был частью подземного объекта Хезболлы, ранее атакованного Израилем. Удар по объекту в ЦАХАЛ связали с попыткой Хезболы его восстановить вопреки договоренностям между Израилем и Ливаном.