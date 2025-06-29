Израиль ликвидировал вторую ключевую фигуру Хезболлы за сутки

Армия обороны Израиля сообщила об успешной ликвидации ключевого представителя ливанской террористической группировки Хезболла — Аббаса аль-Хассана Вахби. Операция состоялась 29 июня в районе Махрун на юге Ливана.

Об этом сообщает ЦАХАЛ.

По данным ЦАХАЛа, Вахби отвечал за разведывательную деятельность в структуре элитных сил Радван, которые входят в состав Хезболлы. Кроме того, он был задействован в восстановлении потенциала группировки и транспортировке вооружения на юг Ливана.

Реклама

«Это грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит действовать для ликвидации любой угрозы национальной безопасности», — говорится в официальном заявлении.