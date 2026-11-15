Армия Израиля заявила о ликвидации командира бригады ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации Мухаммеда Абу Исмаила — командира бригады Хан-Юнис палестинского движения ХАМАС. Для этого израильские военные совместно со службой безопасности Шин-Бет нанесли удар по медицинскому комплексу «Насер» на юге сектора Газа.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление израильских военных от 15 ноября.

В ЦАХАЛе утверждают, что ХАМАС систематически использовал территорию больницы в военных целях, а на втором этаже медицинского комплекса якобы располагался закрытый штаб группировки.

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По данным израильской армии, Абу Исмаил был причастен к удержанию значительного числа заложников в этом медицинском центре. Он возглавил бригаду Хан-Юнис после гибели предыдущего командира Мухаммеда аль-Язури в сентябре.

В то же время источники Reuters в ХАМАС сообщили, что в результате авиаударов в районе Маваси погиб еще один высокопоставленный командир группировки — Самир Абу Юнис, возглавлявший бригаду Рафах.