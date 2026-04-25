Израиль и Хезболла продолжили обмен ударами несмотря на продление перемирия, о котором объявил Трамп

Хезболла и Израиль обменялись ударами после объявления о продлении перемирия (Фото: REUTERS/Gil Eliyahu)

ЦАХАЛ и боевики Хезболлы продолжили обмен ударами после того, как президент США Дональд Трамп объявил о трехнедельном продлении режима прекращения огня между Израилем и Ливаном.

Об этом сообщает CNN.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по ракетным установкам Хезболлы в южноливанских городах Ятер и Кафра. По словам израильских военных, эти объекты «представляли угрозу для солдат ЦАХАЛ и израильских гражданских лиц».

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По данным ливанского Министерства здравоохранения, в результате израильских ударов по югу Ливана погибли по меньшей мере шесть человек, еще двое получили ранения.

Со своей стороны Хезболла заявила, что атаковала израильский бронетранспортер в Рамии на юге Ливана.

В своем заявлении боевики отметили, что этот удар был «ответом» на разрушение Израилем домов на юге страны, что, по мнению группировки, является «нарушением перемирия».

Ранее Трамп объявил продление перемирия между Израилем и Хезболлой на три недели. Это заявление он заявил по результатам встречи с ливанскими и израильскими чиновниками в Овальном кабинете.

По словам президента США, в Белом доме состоялась встреча с участием вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, посла в Израиле Майка Гакаби, посла в Ливане Мишеля Иссы и высокопоставленных чиновников Израиля и Ливана.

«Встреча прошла очень хорошо! Соединенные Штаты будут сотрудничать с Ливаном, чтобы помочь ему защититься от Хезболлы. Прекращение огня между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели», — сообщил Трамп в соцсети.

Он также добавил, что с нетерпением ждет встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Джозефом Ауном.

19 апреля лидер поддерживаемой Ираном Хезболлы Наим Касем заявил, что группировка «полностью открыта» к сотрудничеству с правительством Ливана в вопросе реализации перемирия с Израилем. В то же время продолжение режима тишины возможно только при выполнении принципиальных условий.