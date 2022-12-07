Хотят сбежать в Венесуэлу. Руководство РФ разрабатывает план своей эвакуации из страны на случай поражения в войне — экс-сотрудник Путина 7 декабря, 16:54 Работа над проектом по эвакуации идет с весны (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Высшее руководство России разрабатывает план по своей эвакуации из страны на случай поражения в войне против Украины, заявил экс-спичрайтер российского диктатора Владимира Путина Аббас Галлямов со ссылкой на инсайдерский источник.

По его словам, работа над проектом под неофициальным названием Ноев ковчег идет с весны.



Галлямов заявил, что окружение диктатора «не исключает, что проиграет войну, лишится власти и ему придется куда-то срочно эвакуироваться».

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По его информации, изначально в качестве основной площадки рассматривался Китай, предложенный «кошельком Путина» Юрием Ковальчуком, однако в перспективах сотрудничества с ним россияне быстро разочаровались.

«Китайцы слишком себе на уме и слишком презирают других — особенно проигравших. Надежды, как теперь стало понятно, на них мало», — написал он в Telegram.

Галлямов заявил, что сейчас в качестве перспективной площадки рассматривается Латинская Америка — Аргентина и Венесуэла.

«Про первую никаких подробностей не знаю, а вот проект перемещения во вторую курирует (глава Роснефти — ред) Сечин. У него хорошие личные отношения с Мадуро (самопровозглашенным президентом — ред) и именно к нему переходит сейчас кураторство над эвакуационным проектом», — сказано в сообщении.

По данным экс-спичрайтера Путина, непосредственной работой с выездом на место занимается правая рука главы Роснефти Юрий Курилин.

«Летом он формально оттуда уволился и теперь всецело посвятил себя именно „Ноеву ковчегу“. У него американское гражданство и хорошие связи. Окончил университет Хейворд в Калифорнии, работал в структурах BP, в том числе и на высоком посту директора по корпоративным вопросам», — написал он.

Начальник Главного управления Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что в войне украинцев ждут тяжелые времена, но проигрыш России — это уже решенный вопрос.