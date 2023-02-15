Экс-сенатор Либерман призвал США предоставить Украине все необходимое вооружение 15 февраля, 18:39 Экс-сенатор Джозеф Либерман подчеркнул, что Украине нужно как можно быстрее оказать всю помощь, в которой она нуждается (Фото:Kyiv Jewish Forum)

США должны дать украинцам все необходимое для победы как можно скорее. С таким заявлением на Kyiv Jewish Forum во время включения из Вашингтона выступил Джозеф Либерман, сенатор США от Коннектикута (1989−2013).

По его словам, Польша и страны Балтии обеспокоены тем, что если НАТО отступит назад и позволит Кремлю победить в Украине, то Россия не остановится, а направится дальше.

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«Украине нужно современное оружие, чтобы противостоять жестоким атакам россиян. И потому я не понимаю, почему мы медлим. Я считаю, что мы должны предоставить им все системы вооружения, которые, как говорят, им нужны. И чем быстрее, тем лучше», – сказал Либерман.

Возможная победа России будет историческим и ужасающим поражением для НАТО, в том числе для США. Российский успех создаст новые угрозы в будущем, в частности, со стороны Китая, отметил сенатор.

Со своей стороны, советник президента США по национальной безопасности (2019-2021) Роберт О'Брайен, который тоже принял участие в панели, подчеркнул: НАТО должно делать все возможное для поддержки украинских воинов.

«Украина не просит, чтобы мы ввели бесполетную зону. Они просят самолеты, чтобы их пилоты могли установить свою бесполетную зону над своей суверенной территорией. Они не просят, чтобы американские войска патрулировали границу с Россией. Они просят инструменты для этого. И потому мы должны быть рядом с ними», - подчеркнул он на KJF, приуроченном к годовщине полномасштабного российского вторжения.

Только Украина может решать, каким образом будет разрешен военный конфликт, добавил О'Брайен, ведь предыдущие попытки навязывать Украине решения потерпели неудачу.

«Мы должны быть там для Украины и мы должны быть там с мощной двухпартийной поддержкой. Пока нам придется засучить рукава, и это будет стоить нам определенных затрат. Но мы должны сделать все необходимое с нашей оборонно-промышленной базой, чтобы производить оборудование, необходимое для наших собственных войск, а также украинцев и других стран», - отметил О'Брайен.

Напомним, инициатором Kyiv Jewish Forum является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Впервые форум прошел в 2019 году в Киеве. Участниками KJF уже традиционно являются президенты Украины и Израиля, представители парламентов и правительств, ученые и бизнесмены.

Нынешний KJF организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet.

Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.