«5+3+1». Бывший премьер Финляндии Стубб предложил схему расширения Евросоюза и указал на заслуги Украины 16 июля, 19:49 Флаги ЕС перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Украинцы выполняют «черновую работу», ускоряющую расширение ЕС, никто в Европе не сомневается, что Украина должна быть среди девяти основных претендентов на вхождение в сообщество. Об этом Александр Стубб, премьер-министр Финляндии (2014—2015), директор и профессор Школы транснационального управления Института Европейского университета, сказал слушателям Киевской школы экономики (КШЭ).



Отвечая на вопрос ведущего во время лекции, состоявшейся при поддержке Киевской школы экономики и Ukrainian Global University в рамках проекта #GlobalMinds4Ukraine, Стубб отметил, что сейчас возникла «новая реальность Европы», где около 40 европейских демократий стремятся к интеграции, сотрудничеству и соблюдению международного права. Среди этих стран «подвешенной», по мнению финского политика, является разве что позиция Турции.

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С противоположной стороны, по словам экс-премьера Финляндии, — изолированная империалистическая Россия, а также Беларусь и Армения.

«Вы должны понимать, что расширение ЕС является стратегическим вопросом. Для меня это расширение становится тем, что я называю схемой „5+3+1“. Я говорил с дипломатами пяти государств западных Балкан. „3“ означает Украину, Грузию, Молдову, и наконец „1“ означает Турцию», — объяснил он.

Эти девять кандидатов должны пройти четкий путь для вступления в «клуб демократий», прежде всего сделав законодательство совместимым с Копенгагенскими критериями.

«Нам нужно начать создавать совместные институты, организовывать встречи на самом высоком уровне дважды в год, на уровне министров — несколько раз в год. Затем, когда вы начнете переговоры о присоединении, дать право участия в рабочих группах. По крайней мере, без права голоса, но хотя бы для социализации в системе. И во многом западные Балканы и, конечно, Грузия и Молдова должны быть благодарны за то, что вы делаете эту черновую работу во время войны. Этого бы не произошло, если бы не война, потому что в ЕС была определенная усталость от расширения», — сказал Стубб.

Он добавил, что во времена его премьерства многие подвергали сомнению европейский статус Украины, а теперь в нем никто не сомневается.

Материал опубликован в рамках информационного партнерства НВ и КШЭ.

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