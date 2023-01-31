Экс-глава Пентагона призвал США срочно передать Украине истребители F-16 31 января, 07:04 Марк Эспер (Фото:marktesper.com)

Бывший министр обороны США Марк Эспер призвал срочно передать Украине истребители F-16. Они помогут ВСУ эффективнее перейти к контрнаступлению.

Об этом пишет на Голос Америки.

«Мы должны утвердить предоставление им самолетов, это дало бы им преимущество. Если они собираются вступать в общевойсковое сражение, нужно иметь не только огонь прямой наводкой, но и огонь из воздуха», — отметил экс-глава Пентагона.

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В то же время, Эспер выразил решительную поддержку обеспечению Украины высокоточными ракетами большого радиуса действия.

"Мы должны отправить им ATACMS , потому что так украинцы могли бы добраться вглубь востока Украины, вглубь Крыма, чтобы уничтожить пусковые площадки Шахедов, вывести из строя пусковые площадки запуска ракет, разбить склады материально-технического обеспечения, казармы, что угодно. Надо иметь точное оружие на больших расстояниях», — указал бывший министр.

Кроме того, он не согласился с заявлениями, что укрепление военной помощи Украине приведет к эскалации ситуации.

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«Мы не можем позволить россиянам влиять на наши решения, бряцать оружием и сдерживать самих себя. Вместо того чтобы реагировать на угрозу российского наступления, я бы предпочел видеть, что украинцы перейдут в наступление уже сейчас, пока россияне все еще пытаются научить, снарядить и организовать своих военных», — добавил Эспер.

Вечером 30 января Байден заявил, что США не будут передавать истребители F-16.