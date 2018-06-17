18 июня 2018, понедельник

Бывший советник Трампа встречался с русскими, которые за $2 млн предлагали компромат на Клинтон

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Роджер Стоун скрыл факт встречи с Гринбергом в ходе расследования конгрессом российского вмешательства в выборы

Роджер Стоун скрыл факт встречи с Гринбергом в ходе расследования конгрессом российского вмешательства в выборы

Два года назад выходец из России Генри Гринберг встретился с советником Дональда Трампа Роджером Стоуном, чтобы предложить ему компромат на Клинтон за 2 миллиона долларов. Стоун скрыл факт встречи в ходе расследования конгрессом российского вмешательства в выборы.

Об этом сообщила The Washington Post.

На встрече со Стоуном Гринберг представился информатором ФБР. В судебных документах за 2015 год он фигурирует под именем Генри Окнянский, под которым якобы работал на ФБР 17 лет. Спецслужба отказалась комментировать эту информацию.

Сам Гринберг утверждает, что прекратил работать информатором после 2013 года. По его словам, деньги за компромат просил его друг.

Стоун обсуждал предложение Гринберга с представителем штаба Трампа Майклом Капуто и назвал сделку с Гринбергом "пустой тратой времени".

Тем не менее Стоун и Капуто скрыли факт встречи с Гринбергом в ходе предыдущего расследования российского вмешательства в выборы, которое проводил конгресс. Сейчас дело расследует специальный прокурор Роберт Мюллер.

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